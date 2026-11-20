S&P 500-Kursentwicklung

Der S&P 500 zeigt sich am Freitag mit negativem Vorzeichen.

Um 17:57 Uhr verliert der S&P 500 im NYSE-Handel 1,89 Prozent auf 7.040,24 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 61,791 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,209 Prozent auf 7.160,81 Punkte an der Kurstafel, nach 7.175,83 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7.032,66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7.198,67 Punkten.

S&P 500 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 6,30 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.712,57 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 7.641,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.538,76 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,65 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Gap (+ 13,62 Prozent auf 21,35 USD), General Mills (+ 4,93 Prozent auf 36,18 USD), UnitedHealth (+ 4,85 Prozent auf 346,51 USD), Cognizant (+ 4,85 Prozent auf 59,04 USD) und Humana (+ 4,68 Prozent auf 397,79 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Sandisk (-89,34 Prozent auf 80,53 USD), Coherent (-14,84 Prozent auf 183,05 USD), Bloom Energy (-12,98 Prozent auf 146,29 USD), Western Digital (-12,62 Prozent auf 259,34 USD) und Micron Technology (-12,55 Prozent auf 603,82 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 42.055.664 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,661 Bio. Euro den größten Anteil.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net