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NYSE-Handel: S&P 500 steigt mittags

08.04.26 17:59 Uhr
NYSE-Handel: S&P 500 steigt mittags | finanzen.net

Das macht der S&P 500.

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S&P 500
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Am Mittwoch verbucht der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 2,36 Prozent auf 6.773,20 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 53,341 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 2,59 Prozent auf 6.788,39 Punkte an der Kurstafel, nach 6.616,85 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 6.740,28 Punkte, das Tageshoch hingegen 6.793,50 Zähler.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 2,82 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 6.740,02 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.01.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.921,46 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 08.04.2025, bei 4.982,77 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 1,24 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Carnival (+ 10,99 Prozent auf 27,97 USD), Alaska Air Group (+ 10,53 Prozent auf 40,82 USD), United Airlines (+ 10,24 Prozent auf 98,43 USD), Sandisk (+ 9,71 Prozent auf 779,79 USD) und Lam Research (+ 9,23 Prozent auf 245,06 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Lyondellbasell Industries (-10,67 Prozent auf 71,70 USD), APA (-10,27 Prozent auf 38,55 USD), CF Industries (-8,98 Prozent auf 121,76 USD), Dow (-8,45 Prozent auf 37,91 USD) und Occidental Petroleum (-6,31 Prozent auf 58,97 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 15.783.808 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,691 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Perrigo Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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