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NYSE-Handel: S&P 500 steigt mittags

22.05.26 17:59 Uhr
NYSE-Handel: S&P 500 steigt mittags | finanzen.net

Das macht der S&P 500.

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Am Freitag verbucht der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 0,65 Prozent auf 7.494,23 Punkte. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 60,750 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,449 Prozent auf 7.479,15 Punkte an der Kurstafel, nach 7.445,72 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7.463,29 Punkte, das Tageshoch hingegen 7.499,46 Zähler.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 1,07 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, lag der S&P 500 bei 7.137,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6.909,51 Punkten auf. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 5.842,01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 9,27 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 7.517,12 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit HP (+ 16,62 Prozent auf 25,54 USD), Dell Technologies (+ 14,91 Prozent auf 290,48 USD), QUALCOMM (+ 13,26 Prozent auf 241,70 USD), NetApp (+ 12,24 Prozent auf 139,12 USD) und Estée Lauder Companies (+ 10,38 Prozent auf 87,10 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen Advance Auto Parts (-4,38 Prozent auf 56,05 USD), Take Two (-4,38 Prozent auf 227,65 USD), Charter A (-3,63 Prozent auf 143,50 USD), Expedia (-2,62 Prozent auf 212,40 USD) und CH Robinson Worldwide (-2,36 Prozent auf 173,92 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 13.279.292 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,659 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,81 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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