NYSE-Handel: S&P 500 verbucht letztendlich Gewinne

Index im Fokus

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Zum Handelsende notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1,65 Prozent höher bei 7.554,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 60,463 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 1,36 Prozent höher bei 7.532,59 Punkten, nach 7.431,46 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.516,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.577,92 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7.408,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Wert von 6.632,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Stand von 5.976,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,15 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.620,90 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Western Digital (+ 16,10 Prozent auf 653,53 USD), DoorDash (+ 11,63 Prozent auf 168,09 USD), Micron Technology (+ 10,84 Prozent auf 1.087,99 USD), Seagate Technology (+ 9,43 Prozent auf 1.018,80 USD) und Carvana (+ 7,49 Prozent auf 68,90 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Fox (-16,84 Prozent auf 54,76 USD), Fox (-15,22 Prozent auf 49,96 USD), Fiserv (-10,91 Prozent auf 47,91 USD), Leidos (-6,19 Prozent auf 114,60 USD) und Truist Financial (-6,16 Prozent auf 48,48 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 41.882.420 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,279 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 12,13 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net