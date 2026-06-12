DAX24.894 +1,1%Est506.229 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4000 +6,1%Nas26.684 +3,1%Bitcoin57.300 +1,2%Euro1,1596 -0,1%Öl83,48 -3,8%Gold4.309 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 Microsoft 870747 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Abkommen zwiscne USA und Iran: DAX und Wall Street letztlich stark -- SpaceX nach Rekord-IPO im Blick -- Redcare, Infineon, Chip-Aktien, Rheinmetall, Ölaktien, Allianz, Lufthansa, TUI im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: Porsche vor Kursexplosion? Trade der Woche | SpaceX unter Druck? | Ölpreis stürzt ab Hot Stocks heute: Porsche vor Kursexplosion? Trade der Woche | SpaceX unter Druck? | Ölpreis stürzt ab
Strategy-Aktie auf dem Prüfstand: Die Mechanismen hinter der Milliarden-Bitcoin-Wette Strategy-Aktie auf dem Prüfstand: Die Mechanismen hinter der Milliarden-Bitcoin-Wette
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Index im Fokus

NYSE-Handel: S&P 500 verbucht letztendlich Gewinne

15.06.26 22:33 Uhr
NYSE-Handel: S&P 500 verbucht letztendlich Gewinne | finanzen.net

Zum Handelsende zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carvana Co Registered Shs -A-
58,89 EUR 0,99 EUR 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Datadog Inc Registered Shs -A-
202,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DoorDash
144,92 EUR 15,28 EUR 11,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD 0,00 USD 10,34%
Charts|News|Analysen
Fiserv Inc.
41,40 EUR -4,40 EUR -9,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fox Corp B
45,80 EUR -6,70 EUR -12,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Leidos Holdings Inc
98,76 EUR -6,19 EUR -5,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
939,60 EUR 87,90 EUR 10,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
182,50 EUR 6,22 EUR 3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Seagate Technology
886,00 EUR 74,00 EUR 9,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Truist Financial Corporation
44,41 EUR 0,85 EUR 1,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Digital Corp.
563,90 EUR 74,40 EUR 15,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
6,53 EUR 0,12 EUR 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
7.554,3 PKT 122,8 PKT 1,65%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsende notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1,65 Prozent höher bei 7.554,29 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 60,463 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 1,36 Prozent höher bei 7.532,59 Punkten, nach 7.431,46 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.516,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.577,92 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 15.05.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7.408,50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Wert von 6.632,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Stand von 5.976,97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,15 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.620,90 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Western Digital (+ 16,10 Prozent auf 653,53 USD), DoorDash (+ 11,63 Prozent auf 168,09 USD), Micron Technology (+ 10,84 Prozent auf 1.087,99 USD), Seagate Technology (+ 9,43 Prozent auf 1.018,80 USD) und Carvana (+ 7,49 Prozent auf 68,90 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Fox (-16,84 Prozent auf 54,76 USD), Fox (-15,22 Prozent auf 49,96 USD), Fiserv (-10,91 Prozent auf 47,91 USD), Leidos (-6,19 Prozent auf 114,60 USD) und Truist Financial (-6,16 Prozent auf 48,48 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 41.882.420 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,279 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 12,13 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Carvana und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen