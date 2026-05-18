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S&P 500-Performance im Blick

NYSE-Handel S&P 500 verbucht letztendlich Verluste

18.05.26 22:32 Uhr
NYSE-Handel S&P 500 verbucht letztendlich Verluste | finanzen.net

Am Abend legten Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

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Indizes
S&P 500
7.403,1 PKT -5,5 PKT -0,07%
Charts|News|Analysen

Letztendlich schloss der S&P 500 den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 7.403,05 Punkten ab. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 60,732 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0,139 Prozent stärker bei 7.418,81 Punkten, nach 7.408,50 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Montag bei 7.434,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.353,17 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7.126,06 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.02.2026, den Wert von 6.881,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der S&P 500 mit 5.958,38 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 7,94 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.517,12 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.316,91 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Dominion Energy (+ 9,44 Prozent auf 67,56 USD), Cognizant (+ 9,05 Prozent auf 51,40 USD), ServiceNow (+ 8,78 Prozent auf 103,42 USD), Advance Auto Parts (+ 7,27 Prozent auf 50,60 USD) und Gartner (+ 6,29 Prozent auf 155,43 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Regeneron Pharmaceuticals (-9,82 Prozent auf 629,68 USD), Lumentum (-8,83 Prozent auf 884,98 USD), Vertiv (-8,41 Prozent auf 339,73 USD), Comfort Systems USA (-6,94 Prozent auf 1.854,43 USD) und Corning (-6,91 Prozent auf 178,55 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 36.011.991 Aktien gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,705 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,02 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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