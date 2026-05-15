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S&P 500-Performance im Fokus

NYSE-Handel S&P 500 verbucht nachmittags Verluste

18.05.26 20:02 Uhr
NYSE-Handel S&P 500 verbucht nachmittags Verluste | finanzen.net

Der S&P 500 bewegt sich derzeit im Minus.

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Am Montag verliert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,25 Prozent auf 7.389,82 Punkte. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 60,732 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,139 Prozent fester bei 7.418,81 Punkten in den Montagshandel, nach 7.408,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7.361,47 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.434,06 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Stand von 7.126,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 6.881,31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, den Wert von 5.958,38 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,75 Prozent nach oben. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.517,12 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell ServiceNow (+ 9,53 Prozent auf 104,13 USD), Dominion Energy (+ 8,50 Prozent auf 66,98 USD), Cognizant (+ 7,26 Prozent auf 50,55 USD), Advance Auto Parts (+ 6,66 Prozent auf 50,31 USD) und Gartner (+ 6,22 Prozent auf 155,33 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Vertiv (-10,27 Prozent auf 332,86 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-9,56 Prozent auf 631,47 USD), Lumentum (-9,46 Prozent auf 878,89 USD), Seagate Technology (-9,44 Prozent auf 720,35 USD) und Sandisk (-8,08 Prozent auf 1.293,88 USD).

Die teuersten Unternehmen im S&P 500

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22.299.923 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,705 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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