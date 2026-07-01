NYSE-Handel S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels kaum bewegt

S&P 500 aktuell

Der Handel in New York verlief am Abend in ruhigen Bahnen.

Der S&P 500 schloss den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 7.483,24 Punkten ab. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62,331 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,316 Prozent fester bei 7.506,85 Punkten in den Handel, nach 7.483,23 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7.427,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7.540,75 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 1,24 Prozent. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 02.06.2026, bei 7.609,78 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.04.2026, den Wert von 6.582,69 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 02.07.2025, den Stand von 6.227,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 9,11 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 13,89 Prozent auf 79,76 USD), Coinbase (+ 13,20 Prozent auf 165,48 USD), Genuine Parts (+ 12,92 Prozent auf 132,57 USD), Robinhood (+ 12,42 Prozent auf 112,73 USD) und Honeywell Aerospace (+ 11,79 Prozent auf 247,15 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Teradyne (-23,72 Prozent auf 369,09 USD), Sandisk (-23,25 Prozent auf 1.745,00 USD), KLA (-21,93 Prozent auf 235,55 USD), Lam Research (-18,90 Prozent auf 351,41 USD) und Marvell Technology (-17,66 Prozent auf 245,29 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 40.889.751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,250 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,70 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net