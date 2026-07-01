DAX25.581 +2,2%Est506.360 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,8900 +1,3%Nas25.833 -0,8%Bitcoin53.769 +1,9%Euro1,1435 +0,5%Öl71,57 +0,5%Gold4.124 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Allianz 840400 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel so hoch wie nie zuvor -- Wall Street schließt uneins -- KNDS-IPO auf Eis -- Tesla-Bulle empfielt SpaceX -- Reformpaket, Amazon, Palantir, Chipaktien, Bayer, BYD, Micron im Fokus
Top News
Nebius Aktie vor Kursexplosion? Warum das NVIDIA-Investment sich verdreifachen könnte Nebius Aktie vor Kursexplosion? Warum das NVIDIA-Investment sich verdreifachen könnte
Juni 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen Juni 2026: Bitcoin, Ether & Co. - Monatsperformance der Kryptowährungen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
S&P 500 aktuell

NYSE-Handel S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels kaum bewegt

02.07.26 22:33 Uhr
NYSE-Handel S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels kaum bewegt | finanzen.net

Der Handel in New York verlief am Abend in ruhigen Bahnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coinbase
143,48 EUR 3,22 EUR 2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DXC Technology
8,27 EUR 0,57 EUR 7,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
Genuine Parts Co.
103,50 EUR 0,45 EUR 0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Honeywell Aerospace
247,15 USD 26,07 USD 11,79%
Charts|News|Analysen
KLA
203,95 EUR -28,60 EUR -12,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
300,00 EUR -40,00 EUR -11,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
211,40 EUR -32,25 EUR -13,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Moderna Inc
69,46 EUR 6,23 EUR 9,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
170,00 EUR -3,68 EUR -2,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Robinhood
98,99 EUR 3,46 EUR 3,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sandisk Corp
1.510,00 EUR -290,00 EUR -16,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Teradyne Inc.
322,00 EUR -63,55 EUR -16,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
6,92 EUR 0,07 EUR 1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
7.483,2 PKT 0,0 PKT 0,00%
Charts|News|Analysen

Der S&P 500 schloss den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 7.483,24 Punkten ab. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 62,331 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,316 Prozent fester bei 7.506,85 Punkten in den Handel, nach 7.483,23 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 7.427,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 7.540,75 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 1,24 Prozent. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 02.06.2026, bei 7.609,78 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.04.2026, den Wert von 6.582,69 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 02.07.2025, den Stand von 6.227,42 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 9,11 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 13,89 Prozent auf 79,76 USD), Coinbase (+ 13,20 Prozent auf 165,48 USD), Genuine Parts (+ 12,92 Prozent auf 132,57 USD), Robinhood (+ 12,42 Prozent auf 112,73 USD) und Honeywell Aerospace (+ 11,79 Prozent auf 247,15 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Teradyne (-23,72 Prozent auf 369,09 USD), Sandisk (-23,25 Prozent auf 1.745,00 USD), KLA (-21,93 Prozent auf 235,55 USD), Lam Research (-18,90 Prozent auf 351,41 USD) und Marvell Technology (-17,66 Prozent auf 245,29 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 40.889.751 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,250 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,70 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Coinbase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
29.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
08.06.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen