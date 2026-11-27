Index-Performance im Blick

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 19:38 Uhr 1,18 Prozent auf 50.774,94 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,252 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,42 Prozent auf 49.469,86 Punkte an der Kurstafel, nach 50.182,95 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 50.398,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 50.830,19 Punkten lag.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 3,12 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 52.377,57 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.08.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 53.569,44 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, wurde der Dow Jones mit 47.427,12 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,95 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54.744,33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Amazon (+ 3,96 Prozent auf 254,12 USD), Caterpillar (+ 3,32 Prozent auf 561,74 USD), Cisco (+ 3,01 Prozent auf 97,04 USD), JPMorgan Chase (+ 1,96 Prozent auf 322,96 USD) und IBM (+ 1,89 Prozent auf 248,08 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen McDonalds (-0,31 Prozent auf 282,62 USD), Procter Gamble (-0,21 Prozent auf 172,86 USD), Coca-Cola (-0,19 Prozent auf 97,40 USD), Travelers (+ 0,11 Prozent auf 407,29 USD) und Salesforce (+ 0,51 Prozent auf 198,21 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 40.665.311 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,708 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net