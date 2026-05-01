NYSE-Handel So steht der Dow Jones aktuell
Der Dow Jones zeigt sich am Montag leichter.
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Am Montag fällt der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE um 0,84 Prozent auf 49.085,18 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19,569 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,673 Prozent höher bei 49.832,57 Punkten, nach 49.499,27 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Dow Jones lag am Montag bei 49.441,43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49.023,97 Punkten erreichte.
Dow Jones seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 46.504,67 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, bei 49.501,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 41.317,43 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 1,45 Prozent zu. Bei 50.512,79 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 1,37 Prozent auf 186,34 USD), Merck (+ 1,36 Prozent auf 113,68 USD), Amazon (+ 1,17 Prozent auf 271,40 USD), Chevron (+ 0,87 Prozent auf 192,29 USD) und Cisco (+ 0,84 Prozent auf 92,62 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Home Depot (-3,20 Prozent auf 271,00 EUR), Goldman Sachs (-2,28 Prozent auf 902,66 USD), Nike (-1,98 Prozent auf 43,52 USD), Boeing (-1,89 Prozent auf 223,08 USD) und JPMorgan Chase (-1,68 Prozent auf 307,21 USD).
Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 10.385.984 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 4,112 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick
Die Verizon-Aktie präsentiert mit 9,72 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 5,86 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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