NYSE-Handel: So steht der Dow Jones am Montagmittag

Dow Jones im Fokus

19.10.26 17:59 Uhr

Der Dow Jones gönnt sich am Montag eine Verschnaufpause.

Um 17:56 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,14 Prozent aufwärts auf 52.077,46 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,972 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,588 Prozent höher bei 52.308,28 Punkten, nach 52.002,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 51.863,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 52.134,58 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 51.682,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 52.146,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46.190,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,64 Prozent nach oben. Bei 54.744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45.057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 5,35 Prozent auf 263,37 USD), NVIDIA (+ 2,48 Prozent auf 219,43 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,49 Prozent auf 341,94 USD), Microsoft (+ 1,15 Prozent auf 535,11 USD) und IBM (+ 1,12 Prozent auf 234,74 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Johnson Johnson (-1,44 Prozent auf 251,88 USD), Home Depot (-1,41 Prozent auf 275,55 EUR), Procter Gamble (-1,29 Prozent auf 157,30 USD), Amgen (-1,16 Prozent auf 427,47 USD) und Nike (-0,90 Prozent auf 36,80 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7.706.299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,598 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 4,26 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.net