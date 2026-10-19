DAX 25.320 -1,2%ESt50 6.145 -1,0%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,75 +0,6%Nas 26.513 +1,4%Bitcoin 73.124 +0,1%Euro 1,1212 -0,2%Öl 109,5 -0,3%Gold 4.141 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Dow Jones im Fokus

NYSE-Handel: So steht der Dow Jones am Montagmittag

NYSE-Handel: So steht der Dow Jones am Montagmittag

Der Dow Jones gönnt sich am Montag eine Verschnaufpause.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
304.35 EUR 5.40 EUR 1.81 %
Charts | News | Analysen
Amazon
234.85 EUR 13.05 EUR 5.88 %
Charts | News | Analysen
Amgen Inc.
383.55 EUR -3.90 EUR -1.01 %
Charts | News | Analysen
Home Depot
272.65 EUR -1.25 EUR -0.46 %
Charts | News | Analysen
IBM Corp. (International Business Machines)
209.30 EUR 2.45 EUR 1.18 %
Charts | News | Analysen
Johnson & Johnson
226.80 EUR -1.15 EUR -0.50 %
Charts | News | Analysen
Microsoft Corp.
477.25 EUR 6.60 EUR 1.40 %
Charts | News | Analysen
Nike Inc.
33.09 EUR -0.33 EUR -1.00 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
195.62 EUR 4.44 EUR 2.32 %
Charts | News | Analysen
Procter & Gamble Co.
140.64 EUR -0.38 EUR -0.27 %
Charts | News | Analysen
Travelers Inc (Travelers Companies)
345.30 EUR 5.70 EUR 1.68 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,993.44 USD -8.97 USD -0.02 %
News | Analysen

Um 17:56 Uhr geht es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0,14 Prozent aufwärts auf 52.077,46 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25,972 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,588 Prozent höher bei 52.308,28 Punkten, nach 52.002,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 51.863,80 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 52.134,58 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 51.682,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 52.146,42 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46.190,61 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,64 Prozent nach oben. Bei 54.744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45.057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Amazon (+ 5,35 Prozent auf 263,37 USD), NVIDIA (+ 2,48 Prozent auf 219,43 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,49 Prozent auf 341,94 USD), Microsoft (+ 1,15 Prozent auf 535,11 USD) und IBM (+ 1,12 Prozent auf 234,74 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Johnson Johnson (-1,44 Prozent auf 251,88 USD), Home Depot (-1,41 Prozent auf 275,55 EUR), Procter Gamble (-1,29 Prozent auf 157,30 USD), Amgen (-1,16 Prozent auf 427,47 USD) und Nike (-0,90 Prozent auf 36,80 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7.706.299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,598 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 4,26 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.