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'NYT': Dritter US-Flugzeugträger erreicht Nahen Osten

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der bereits vor Wochen in den Nahen Osten geschickte dritte US-Flugzeugträger steht einem Bericht der "New York Times" zufolge unmittelbar vor seiner Ankunft in der Region. Die "USS Theodore Roosevelt" werde bis Montag zu zwei bereits dort stationierten Flugzeugträgern hinzustoßen, berichtete die Zeitung am Sonntag unter Berufung auf einen US-Militärvertreter. Damit wäre das US-Militär zumindest vorübergehend wieder mit drei Flugzeugträgern gleichzeitig im Nahen Osten präsent.

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Der gewöhnlich gut informierte Journalist Barak Ravid vom US-Nachrichtenportal Axios berichtete wenig später auf der Plattform X, der Flugzeugträger sei bereits am Sonntag im Zuständigkeitsgebiet des US-Regionalkommandos Centcom eingetroffen. Er berief sich auf einen US-Regierungsvertreter. Eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Centcom blieb zunächst unbeantwortet.

Bereits im Nahen Osten stationiert sind die Flugzeugträger "USS George H.W. Bush" und "USS George Washington". Die Entsendung der "Theodore Roosevelt" war bereits Anfang Oktober bekanntgeworden. Sollten sich die Angaben zur Ankunft des Schiffes bestätigen, wären damit erstmals seit April wieder drei US-Flugzeugträgerkampfgruppen gleichzeitig in der Region. Unklar ist allerdings, ob die Präsenz dort dauerhaft verstärkt oder einer der bisherigen Flugzeugträger abgelöst wird.

Ein zusätzlicher Flugzeugträgerverband würde der US-Regierung weitere Möglichkeiten für militärische Einsätze im Konflikt mit dem Iran verschaffen. Die Spannungen in der Region haben sich zuletzt wieder verschärft. Erst am Sonntag erklärten die iranischen Revolutionsgarden, einen US-Militärstützpunkt im Golfstaat Bahrain mit Drohnen angegriffen zu haben. Bahrain teilte dagegen mit, den Angriff abgewehrt zu haben. Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran über ein dauerhaftes Ende des Konflikts scheinen weiterhin in der Sackgasse zu stecken./hae/DP/zb

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