Oakworth Capital: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Oakworth Capital präsentierte in der am 16.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,880 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,26 Prozent auf 30,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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