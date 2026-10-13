OAT: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
OAT veröffentlichte am 12.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 56,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,3 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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