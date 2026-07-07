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Oatly Group (spons ADRs) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Oatly Group AB (spons. ADRs)
10.95 EUR 0.97 EUR 9.72 %
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Oatly Group (spons ADRs) hat am 22.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Oatly Group (spons ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,00 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,810 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 239,6 Millionen USD gegenüber 210,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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