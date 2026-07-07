Oatly Group (spons ADRs) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

24.07.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz wurden 239,6 Millionen USD gegenüber 210,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Oatly Group (spons ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,00 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,810 USD je Aktie erwirtschaftet.

Oatly Group (spons ADRs) hat am 22.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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