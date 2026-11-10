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Obeikan Glass veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Obeikan Glass Co. Registered Shs
23.20 0.45 1.98 %
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Obeikan Glass präsentierte in der am 08.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,320 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 92,7 Millionen SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 117,1 Millionen SAR ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net

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