Oberbank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Oberbank hat am 09.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,24 EUR, nach 0,980 EUR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig standen 428,3 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 10,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Oberbank 477,3 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,26 EUR gegenüber 5,36 EUR im Vorjahr.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9,98 Prozent zurück. Hier wurden 1,39 Milliarden EUR gegenüber 1,54 Milliarden EUR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.net