Scout24-Aktie: Scout24 präzisiert Prognose

Aktien in diesem Artikel Scout24 50,86 EUR

-4,83% Charts

News

Analysen

2022 dürfte der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um 14 bis 15 Prozent zulegen, teilte das MDAX -Unternehmen am Donnerstag in München und Berlin mit. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll um 11 bis 12 Prozent wachsen. Beide Bandbreiten fallen damit nun jeweils am unteren Ende einen Prozentpunkt besser aus als bislang.

Im dritten Quartal profitierte Scout24 von einem starken Geschäft mit Geschäftskunden sowie einer "Rekordnachfrage" nach Plus-Produkten im Privatkundensegment: Nutzern werden dabei Privilegien bei der Suche eingeräumt, sodass sie etwa vorrangig Kontakt mit dem Verkäufer oder Vermieter aufnehmen können. Das Geschäft gilt als lukrativ und profitierte nun auch von Preissteigerungen. Seit Jahresbeginn unterteilt Scout24 seine Segmente in "Professional", "Private" und "Media and Other".

Der Erlös der Monate Juli bis September auf Konzernebene stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um knapp 18 Prozent auf rund 115 Millionen Euro. Fast genauso stark entwickelte sich der bereinigte operative Gewinn (Ebitda), der um 17 Prozent auf fast 64 Millionen Euro zulegte. Nach Steuern verdiente Scout24 knapp 33 Millionen Euro und damit fast 37 Prozent mehr als noch im Vorjahreszeitraum.

/ngu/jcf/he

MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Scout24 Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24 Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Scout24

Bildquellen: Scout24