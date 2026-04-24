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OBIC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

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OBIC Co Ltd Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-2 Sh
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OBIC hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 230,3 Millionen USD gegenüber 224,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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