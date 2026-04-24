OBIC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
OBIC hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 230,3 Millionen USD gegenüber 224,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf OBIC
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf OBIC
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle OBIC Aktie News
OBIC Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OBIC nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.