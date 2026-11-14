Obsidian Therapeutics gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Obsidian Therapeutics veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,23 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,000 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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