OBSystem vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

22.10.26 06:35 Uhr

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,12 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,43 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2,15 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 78,44 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte OBSystem ein EPS von 63,47 JPY je Aktie vermeldet.

OBSystem hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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