OCCL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

07.11.26 06:35 Uhr

OCCL gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,58 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,74 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 114,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,57 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,20 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net