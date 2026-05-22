OCCL zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

OCCL lud am 21.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 3,87 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte OCCL 1,74 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 1,49 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 38,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 9,55 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 4,29 INR erwirtschaftet worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 5,06 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,06 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net