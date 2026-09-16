Ocean Power Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

16.09.26 06:35 Uhr

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44,07 Prozent auf 1,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ocean Power Technologies ein Ergebnis je Aktie von -1,200 USD vermeldet.

Ocean Power Technologies präsentierte am 14.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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