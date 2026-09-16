Ocean Power Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Ocean Power Technologies präsentierte am 14.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ocean Power Technologies ein Ergebnis je Aktie von -1,200 USD vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 44,07 Prozent auf 1,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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