OceanaGold Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

07.11.26 06:35 Uhr

Auf der Umsatzseite hat OceanaGold Registered im vergangenen Quartal 9,23 Milliarden PHP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OceanaGold Registered 8,09 Milliarden PHP umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 PHP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,570 PHP je Aktie vermeldet.

OceanaGold Registered hat am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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