OceanaGold Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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OceanaGold Registered hat am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,74 PHP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,570 PHP je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat OceanaGold Registered im vergangenen Quartal 9,23 Milliarden PHP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OceanaGold Registered 8,09 Milliarden PHP umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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