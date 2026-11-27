OCK Group Bhd Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
OCK Group Bhd Registered ließ sich am 26.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OCK Group Bhd Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei OCK Group Bhd Registered ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 MYR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OCK Group Bhd Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 237,6 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 157,5 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf OCK Group Bhd Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf OCK Group Bhd Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen