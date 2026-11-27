OCK Group Bhd Registered ließ sich am 26.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OCK Group Bhd Registered die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei OCK Group Bhd Registered ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,010 MYR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OCK Group Bhd Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 237,6 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 157,5 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net