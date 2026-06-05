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Octave Intelligence B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

06.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Octave Intelligence PLC Registered shs -B-
15,93 EUR -0,96 EUR -5,68%
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Octave Intelligence B lud am 04.06.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte Octave Intelligence B ebenfalls ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Octave Intelligence B im vergangenen Quartal 386,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Octave Intelligence B 382,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

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