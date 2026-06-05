Octave Intelligence mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Octave Intelligence hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 2,37 SEK. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 2,37 SEK ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Octave Intelligence mit einem Umsatz von insgesamt 4,09 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.net