Odyssey Marine Exploration vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Odyssey Marine Exploration hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 83,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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