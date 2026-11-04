Odyssey Marine Exploration vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

04.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 83,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Odyssey Marine Exploration hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Odyssey Marine Exploration

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Odyssey Marine Exploration

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung