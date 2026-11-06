Odyssey Therapeutics vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Odyssey Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,74 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,740 USD je Aktie gewesen.
Odyssey Therapeutics hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0,1 Millionen USD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen USD erzielt hatte.
Redaktion Finanzen.net
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