OECD - Corona-Pandemie bremst Migration und Integration

Berlin (Reuters) - Die Corona-Krise und die Einreisebeschränkungen im Zuge der Pandemie haben die Zuwanderung in die Industrienationen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit (OECD) drastisch einbrechen lassen.

Die Zahl neuer Visa und Aufenthaltsgenehmigungen sei im ersten Halbjahr um 46 Prozent im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2019 zurückgegangen, teilte die OECD am Montag mit. Im zweiten Quartal seien es sogar 72 Prozent weniger gewesen. OECD-Experte Thomas Liebig sprach von einem historischen Rückgang.

Damit dürften auch weniger Arbeitskräfte aus Staaten außerhalb der Europäischen Union (EU) nach Deutschland kommen. "Der Ausblick für die Arbeitsmigration aus Drittstaaten bleibt sehr gedämpft, trotz des Fachkräfte-Einwanderungsgesetzes", sagte Liebig. Das Gesetz war erst im März 2020 wirksam geworden mit dem Ziel, mehr Fachleute aus Drittstaaten nach Deutschland zu holen, um Fachkräftelücken in einigen Branchen zu füllen.

Auch die Integration von Zuwanderern und deren Kindern leidet unter der Virus-Krise. Liebig sprach von alarmierenden Befunden in den OECD-Ländern. "Die Pandemie bedroht die Fortschritte in der Integration, die in den letzten Jahren gerade in Deutschland gemacht wurden", sagte Liebig. "Wir wissen aus verschiedenen Studien, dass ein schwieriges Arbeitsmarktumfeld kurz nach Ankunft langfristig negative Auswirkungen auf die Integration haben kann." In Deutschland sei etwa das besonders stark von Einbußen durch die Corona-Krise betroffene Gastgewerbe der wichtigste Einstiegssektor für neue Zuwanderer. Auch die ersten Arbeitsmarktzahlen zeigten, dass Migranten stärker von höherer Arbeitslosigkeit betroffen seien.