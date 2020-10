OECD: Fortschritt bei Verhandlungen über Digitalsteuer

PARIS (dpa-AFX) - Bei den internationalen Verhandlungen über die Einführung einer Digitalsteuer gibt es nach Einschätzung der Industriestaaten-Organisation OECD deutlichen Fortschritt - aber noch keine Abmachung. Ein Abschluss werde nun für Mitte kommenden Jahres angestrebt, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Montag in Paris mit.

Die Steuer soll vor allem große US-amerikanIsche Technik-Konzerne wie Amazon oder Google (Alphabet C (ex Google)) ins Visier nehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell nach Ansicht von Kritikern zu wenig Abgaben in einzelnen Märkten bezahlen. Die USA sind deshalb eher zögerlich. Im Gespräch ist außerdem eine globale Mindestbesteuerung - damit soll die Flucht großer Konzerne in Steueroasen unattraktiv werden. Die gesamte Reform könnte jährlich weltweit zusätzliche Steuern von bis zu 100 Milliarden Dollar (rund 85 Milliarden Euro) bringen.

Die Besteuerung von Digitalkonzernen hatte zu Spannungen vor allem zwischen den USA und Frankreich geführt. Paris beschloss bereits im Alleingang eine Digitalsteuer. Die französische Regierung setzte aber fällige Vorauszahlungen aus, nachdem die USA mit Strafzöllen gedroht hatten.

