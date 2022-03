OECD: Krieg kann globales Wachstum um einen Prozentpunkt verringern

PARIS (dpa-AFX) - Das globale Wachstum kann durch den Ukraine-Krieg nach Analyse der Industrieländervereinigung OECD um mehr als einen Prozentpunkt schrumpfen. Im ersten vollen Jahr nach Beginn des Konflikts könnte außerdem die globale Inflation um fast 2,5 Prozentpunkte ansteigen, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Donnerstag in Paris mit. Die Auswirkungen der Schocks seien von Region zu Region unterschiedlich, wobei die europäischen Volkswirtschaften insgesamt am stärksten betroffen sind, insbesondere diejenigen, die eine gemeinsame Grenze mit Russland oder der Ukraine haben./evs/DP/mis