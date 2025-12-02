DAX23.589 -1,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +1,2%Nas23.276 -0,4%Bitcoin74.884 +0,7%Euro1,1606 ±-0,0%Öl63,21 -0,2%Gold4.204 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Airbus 938914 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Regierung unterstützt Bayer im Glyphosat-Streit -- Apple setzt bei KI auf Google-Manager -- Bilfinger will noch schneller wachsen
Top News
Apple-Aktie unbewegt: Techriese setzt bei KI wieder auf einen Google-Manager Apple-Aktie unbewegt: Techriese setzt bei KI wieder auf einen Google-Manager
Netflix-Aktie kaum verändert: Rennen um Warner Bros geht weiter - Netflix weiter dabei Netflix-Aktie kaum verändert: Rennen um Warner Bros geht weiter - Netflix weiter dabei
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Deutsche Aktien rücken wieder verstärkt in den Fokus. Mit diesem Amundi ETF kannst du günstig investieren.

OECD legt neuen Wirtschaftsausblick vor

02.12.25 05:49 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Inmitten einer von Handelsstreitigkeiten und großen Unsicherheiten geprägten Weltlage legt die Industriestaatenorganisation OECD am Dienstag (11.00 Uhr) in Paris ihren Wirtschaftsausblick vor. Deutschland und andere Länder Europas leiden nach Einschätzung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) unter einer Wachstumsschwäche, die vielen Analysen zufolge nicht ausschließlich konjunktureller Natur ist. Der Ausblick der OECD stellt unter anderem die Frage, welche Politik wieder zu einer verbesserten Wirtschaftsdynamik in Europa und weltweit führen kann und welche Reformen dafür nötig sind.

Wer­bung

Die in Paris ansässige Organisation vereint Länder, die sich zu Demokratie und Marktwirtschaft bekennen. Mittlerweile sind neben großen Volkswirtschaften wie Deutschland, den USA und Japan auch Schwellenländer wie Mexiko und Chile Mitglied./evs/DP/nas