OECD ruft zu internationaler Zusammenarbeit auf

PARIS (dpa-AFX) - Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat vor einer Verschärfung internationaler Handelskonflikte gewarnt und die Länder der Welt zu einer stärkeren Zusammenarbeit aufgerufen. Das globale Wachstum habe sich merklich abgeschwächt und dürfte unterdurchschnittlich bleiben, heißt es in dem am Dienstag in Paris veröffentlichten Konjunkturausblick der OECD. Handel und Investitionen seien zurückgegangen, vor allem in Europa und Asien. Die Stimmung von Unternehmen und Verbrauchern habe sich eingetrübt, die Industrieproduktion gehe zurück.

Die Weltwirtschaft dürfte laut OECD in diesem Jahr um 3,2 Prozent wachsen, nach 3,7 und 3,5 Prozent in den Jahren 2017 und 2018. Für kommendes Jahr wird ein etwas höheres Wachstum von 3,4 Prozent vorhergesagt. Die Prognose für dieses Jahr wurde leicht reduziert. Die Erwartungen für die Eurozone und die USA wurden gegenüber der jüngsten Prognose vom März leicht angehoben, die Projektion für China wurde nicht verändert. Deutschland dürfte in diesem Jahr um magere 0,7 Prozent und im kommenden Jahr um 1,2 Prozent wachsen./bgf/elm/fba