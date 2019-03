OECD-Umfrage in 21 Ländern - Mehrheit will Reiche stärker besteuern

Berlin (Reuters) - Eine meisten Einwohner in den Industriestaaten befürworten einer Umfrage der OECD zufolge höhere Steuern für Reiche.

Auf die Frage "Soll die Regierung die Reichen stärker besteuern als derzeit, um die Armen zu unterstützen?" antwortete in allen 21 beteiligten Ländern eine Mehrheit mit "Ja". In Deutschland fiel die Zustimmung mit 77 Prozent überdurchschnittlich hoch aus, wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Dienstag mitteilte. Nur in Portugal und Griechenland war sie mit rund 80 Prozent noch höher, während der Durchschnitt bei 68 Prozent liegt. Eine Definition für "Reich" nannte die OECD nicht.

Etwa drei von vier Deutschen sagten, dass die Regierung mehr tun sollte, um ihre wirtschaftliche und soziale Sicherheit zu gewährleisten. Gleichzeitig sind viele Menschen bereit, höhere Kosten zu schultern, wenn dadurch die Altersvorsorge abgesichert wäre: 44 Prozent der Deutschen gab an, sie würden zusätzliche zwei Prozent ihres Einkommens an Steuern und Beiträgen zur Verbesserung der Rentenversorgung beitragen - dies liegt über dem OECD-Durchschnitt von 38 Prozent. Auch ist jeder dritte Deutsche bereit, mehr für eine bessere Langzeitpflege älterer Menschen und eine bessere Gesundheitsversorgung zu bezahlen.