Öffentlich-Rechtliche begrüßen Ausschluss Russlands vom ESC 2022

MAINZ/BERLIN (dpa-AFX) - Die Öffentlich-Rechtlichen haben den Ausschluss Russlands vom diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) begrüßt. "Wenn ein Teilnehmerland des ESC von einem anderen angegriffen wird, sind wir innerhalb der europäischen ESC-Familie solidarisch. Deshalb ist die Entscheidung gegen die Teilnahme Russlands an dieser Stelle richtig", wurden die ARD-Vorsitzende Patricia Schlesinger und ZDF-Intendant Thomas Bellut am Freitag in einer Mitteilung zitiert.

Zuvor hatte die zuständige Europäische Rundfunkunion EBU am Freitagabend mitgeteilt, Russland wegen der Invasion in die Ukraine vom Wettbewerb auszuschließen. Der 66. ESC soll am 14. Mai mit seinem großen Finale über die Bühne gehen. Deutschland wird seinen Song kommende Woche auswählen, Radiozuhörer und Fernsehzuschauer der ARD können mitentscheiden, wer Deutschland in Turin vertreten soll./wea/DP/ngu