DAX24.353 +1,5%Est505.851 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,43 +0,6%Nas25.308 +1,0%Bitcoin69.540 +1,9%Euro1,1705 +0,1%Öl110,6 -3,0%Gold4.579 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street im Plus - NASDAQ mit Rekord -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall, PayPal, BioNTech, NVIDIA, Apple, NEL, Ballard Power im Fokus
Top News
Ausblick: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Walt Disney zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ON Semiconductor-Aktie fester: Halbleiterkonzern schreibt rote Zahlen ON Semiconductor-Aktie fester: Halbleiterkonzern schreibt rote Zahlen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Frankreich unter Druck

05.05.26 16:16 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich gibt es Wirbel um einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der in seinem Abschlussbericht deutliche Einschnitte bei der Senderzahl und Finanzierung fordert. Sowohl Premierminister Sébastien Lecornu als auch die Chefin des öffentlichen Fernsehens France Télévisions, Delphine Ernotte, wiesen die vom Berichterstatter des Ausschusses, dem extrem rechten Abgeordneten Charles Alloncle, erhobenen Forderungen und Feststellungen zurück.

"Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk den Herausforderungen unserer Zeit nicht gewachsen zu sein scheint", schreibt Alloncle und plädiert für eine "vollständige oder teilweise Neugestaltung der Arbeitsweise der großen Einrichtungen des Sektors, angefangen bei France Télévisions und Radio France".

Rechtsnationale wollen Öffentlich-Rechtliche privatisieren

Das rechtsnationale Rassemblement National (RN) in Frankreich dringt auf eine Privatisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Den Ausschuss beantragt hatte die dem RN nahestehende rechte Splitterpartei UDR.

Der Auslöser war ein von einem rechten Medium heimlich aufgezeichnetes Gespräch in einem Pariser Restaurant zwischen zwei Spitzenvertretern der Sozialisten und zwei Journalisten, die für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten. Die Rechtsnationalen hatten danach von unlauteren Absprachen zwischen den Politikern und Journalisten gesprochen.

Die France-Télévisions-Chefin bezeichnete den Bericht als eine "Anklageschrift, die auf Unterstellungen, Ungenauigkeiten und Unwahrheiten basiert". Der Bericht habe sich "zu einem Schauplatz eines politischen Prozesses entwickelt, in dem jeder versucht, seine ideologische Sichtweise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durchzusetzen".

Premier Lecornu sagte, dass Reformen zwar nötig seien. Es mache aber keinen Sinn, die Debatte auf den "Gegensatz zwischen der Ablehnung jeglicher Reform und einer umfassenden Privatisierung zu reduzieren, wie es manche fordern".

Bericht spaltet das Parlament

Der Ausschussvorsitzende Jérémie Patrier-Leitus der Mitte-Partei Horizons wies die Forderungen des Berichterstatters zurück und formulierte eigene Empfehlungen in einem separaten Teil des Abschlussberichts. Dessen Veröffentlichung hatte das Parlament nur mit einer knappen Mehrheit von Rechts und extrem Rechts und einem Teil des Mitte-Lagers zugestimmt./evs/DP/jha