Öffentliches Defizit des Euroraums sinkt im 1Q leicht

21.07.26 11:22 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Öffentliche Defizit des Euroraums hat sich im ersten Quartal marginal verringert, während die Gesamtverschuldung leicht zunahm. Wie Eurostat mitteilte, sank das saisonbereinigte Defizit auf 3,1 (viertes Quartal: 3,2) Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Die Bruttoverschuldung der öffentlichen Hand nahm auf 88,9 (87,7) Prozent zu. Die staatlichen Gesamteinnahmen sanken auf 47,1 (47,3) Prozent, was vor allem darauf zurückzuführen war, dass ein geringfügiger Anstieg der staatlichen Gesamteinnahmen im absoluten Wert um rund 1 Milliarde Euro durch ein höheres nominales BIP überkompensiert wurde.

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Die staatlichen Gesamtausgaben beliefen sich auf 50,2 (50,4) Prozent. Dies resultierte aus einem Rückgang der Gesamtausgaben um rund 1 Milliarde Euro sowie aus dem gleichzeitigen Anstieg des nominalen BIP.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

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