Ökonomen: EZB verzerrt mit PEPP-Wiederanlage die Renditestruktur

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) verzerrt mit ihrer Reinvestitionspolitik im Rahmen des PEPP-Anleihekaufprogramms nach Aussage zweier Ökonomen die Struktur der Staatsanleiherenditen im Euroraum. Robin Brooks (International Institute of Finance) und David Marsch (Omfif) weisen in einer Analyse darauf hin, dass die wichtigste einzelne Input-Größe der neuen Euroraum-Fiskalregeln der Zins sein werde, den die Länder mittelfristig für neue Schulden zahlen müssten. Vor allem Italiens Staatsanleiherenditen würden aber seit einiger Zeit durch zusätzliche Anleihekäufe der EZB begünstigt.

"Die wichtigste Variable des Rahmens für die Tragfähigkeit der Verschuldung ist der Zinssatz, der mittelfristig für die künftige Emission von Schuldtiteln gelten wird", schreiben sie. In der Regel werde dieser Zinssatz aus der aktuellen Zinsstruktur abgeleitet. "Wenn die Zinssätze durch die PEPP-Reinvestitionen verzerrt werden, wie es der Fall zu sein scheint, wie soll dann eine ausgewogene Debatte über die Tragfähigkeit der Schulden geführt werden?" Brooks und Marsh raten der EZB daher, die Wiederanlage von Tilgungsbeträgen von fällig gewordenen Anleihen aus dem PEPP-Programm nicht wie bisher geplant bis Ende 2024 fortzuführen.

Sie vermuten, dass es einen engen Zusammenhang zwischen den Reinvestitionen und Emissionen gibt, der aber nicht deutlich wird, weil die EZB nur alle zwei Monate im Detail über die PEPP-Käufe berichtet. Es gibt nach ihrer Aussage aber Indizien dafür, dass die EZB seit einiger Zeit die Renditen italienischer Staatsanleihen niedrig hält. So müsste die Renditedifferenz gegenüber deutschen Bundesanleihen eigentlich zunehmen, wenn die Renditen weltweit und in Deutschland stiegen. Zwar sei der Einfluss der EZB nicht sicher - "sicher ist aber dass der Rückgang der italienischen Spreads gemessen an historischen Standards höchst ungewöhnlich ist".

Die EZB kann die Tilgungsbeträge fällig gewordener deutscher Bundesanleihen, die sie unter dem PEPP-Programm erworben hat, beispielsweise für den Kauf italienischer Staatsanleihen einsetzen. Diese Flexibilität erlaubt es ihr, den Anstieg der Renditen italienischer Staatsanleihen zu bremsen. Analysten verweisen derzeit häufig darauf, dass sich die italienischen Renditen trotz des starken Anstiegs der EZB-Zinsen unauffällig verhielten. EZB-Daten zeigen, dass der Anteil italienischer Staatsanleihen an den PEPP-Beständen von 19,0 Prozent im Januar auf 19,4 Prozent im Mai zugenommen hat. Die EZB veröffentlicht das nächste Mal im August detaillierte PEPP-Daten, und zwar die für Juni und Juli.

EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel hatte kürzlich angedeutet, dass die EZB die Wiederanlage von unter dem PEPP-Programm erworbenen Anleihen früher als bisher kommuniziert reduzieren könnte. Nagel verwies in einer Veranstaltung des Aktionskreises Stabiles Geld laut veröffentlichtem Redetext darauf, dass die Wiederanlage unter dem APP im Juli ende und fügte hinzu: "Im Rahmen des Pandemieprogramms PEPP ist gemäß aktueller Beschlusslage bislang noch vorgesehen, bis mindestens Ende 2024 vollständig zu reinvestieren."

