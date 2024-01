Ökonomen sehen in Personalmangel Chance auf bessere Bedingungen

BERLIN (Dow Jones)--Ökonomen sehen in dem Personalmangel, der sich in vielen Betrieben in den kommenden Jahren noch verschärfen wird, auch die Chance auf bessere Arbeitsbedingungen für die verbleibenden Beschäftigten. "Bestimmte Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr, wenn sie auf billiger Arbeitskraft beruhen", sagte der frühere Chef des Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA), Simon Jäger, dem Spiegel. Das bedeute nicht nur bessere Löhne, sondern auch anspruchsvollere Jobs, so Jäger: "Menschen, die heute noch Maschinen bedienen, werden das morgen wahrscheinlich nicht mehr tun. Aber sie werden komplementäre Tätigkeiten verrichten, etwa den Einsatz der Maschinen planen."

Allerdings sei das kein Selbstläufer, warnte Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Es brauche dafür Investitionen, innovative Technologien und eine höhere Qualifizierung von Arbeitskräften sowie deren effizienteren Einsatz. Hier sehe die Entwicklung in der Bundesrepublik nicht gut aus. "Die Arbeitsproduktivität dümpelt in Deutschland schon seit geraumer Zeit", sagte Weber, "und derzeit wird zu wenig getan, sie zu erhöhen". Die Zukunft biete noch unvorstellbare technologische Möglichkeiten, die den Lebensstandard erhöhen werden, so Weber. "Und wenn man es richtig anpackt, könnte das angesichts der Demografie Vollbeschäftigung mit höherwertiger Arbeit und besseren Reallöhnen bedeuten."