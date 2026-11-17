FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will den Ökonomen Markus Brunnermeier als Chef-Volkswirt bei der Europäischen Zentralbank (EZB) vorschlagen. Die Personalie habe Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) dem Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) vorgeschlagen, berichtete die Deutsche Presseagentur am Dienstag unter Berufung auf Kreise aus dem Finanzministerium. Brunnermeier lehrt an der Universität in Princeton in den USA.

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Bei der EZB bereitet der Chefökonom die Zins- und Strategieentscheidungen des EZB-Rates vor und hat damit zentrale Bedeutung für die Geldpolitik . Weiter offen ist, wen die Bundesregierung bei der Nachbesetzung des EZB-Chefpostens unterstützt. Präsidentin Christine Lagarde hat angekündigt, die Notenbank im kommenden Februar vorzeitig zu verlassen. Es zeichnet sich eine Entscheidung zwischen dem Niederländer Klaas Knot, früher Chef der niederländischen Zentralbank, und dem Spanier Pablo Hernández de Cos ab. Er ist Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich.

Einschätzungen von Ökonomen zum Personalvorschlag für das Amt des EZB-Chefvolkswirten:

Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank:

"Mit einem solchen Kandidaten kann Deutschland glänzen. Brunnermeier ist fachlich international hochgeschätzt. Trotz seines Pragmatismus würde ich ihn als einen Anhänger einer stabilitätsorientierten Geldpolitik einschätzen."

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Friedrich Heinemann, Ökonom beim Leibniz -Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW):

"Markus Brunnermeier ist für die EZB, Deutschland und die Eurozone eine exzellente Wahl. Der Princeton-Ökonom ist mit seiner Expertise im Bereich Makroökonomik und Finanzmärkte bestens qualifiziert. Als Chef-Ökonom wird er mit der Kraft seiner Argumente einflussreich sein. Er hat auch erforscht, warum die Euro-Länder so unterschiedlich in Sachen Stabilitätsorientierung ticken. Das macht ihn zu einem guten Vermittler."

Monika Schnitzer, Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung:

"Eine gute Nachricht: Die Bundesregierung nominiert Princeton-Koryphäe Markus Brunnermeier als Chefvolkswirt der EZB. Ich könnte mir keine bessere Wahl vorstellen. Wissenschaftliche Expertise und Urteilskraft in einer Person, was für ein Glücksfall."

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Lars Feld, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg:

"Eine ausgezeichnete Wahl. Endlich eine Entscheidung, die nicht von parteipolitischer Ideologie geleitet ist."

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