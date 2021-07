Ökonomen-Umfrage - Deutsche Wirtschaft wächst im 2. Quartal deutlich

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft kommt mit dem Ende der meisten Corona-Beschränkungen wieder in Schwung.

Das Bruttoinlandsprodukt dürfte im Frühjahrsquartal um 2,0 Prozent gewachsen sein, sagen die von der Nachrichtenagentur Reuters befragten 36 Ökonomen im Mittel voraus. Die Spanne der Prognosen reicht dabei von 1,3 bis 2,9 Prozent. Im ersten Vierteljahr war Europas größte Volkswirtschaft wegen der dritten Corona-Welle noch um 1,8 Prozent geschrumpft. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht seine Schnellschätzung für das Abschneiden von April bis Juni an diesem Freitag.

Für ein kräftiges Wachstum sprechen die deutlichen Umsatzzuwächse der deutschen Wirtschaft im Juni. Die Unternehmen aus Industrie, Energie- und Wasserversorgung, Bau, Gastgewerbe sowie Handel und Dienstleistungen nahmen zusammen 2,7 Prozent mehr ein als im Vormonat, wie das Statistikamt ermittelte. Die Erlöse der gewerblichen Wirtschaft lagen damit um 12,2 Prozent über dem Niveau vom Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland. "Wie an den wieder gut besuchten Restaurants und Geschäften leicht zu erkennen ist, hat die im Verlauf des Mais erfolgte Lockerung der Corona-Restriktionen der Erholung der deutschen Wirtschaft wieder neuen Schwung gegeben", sagte Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. "Hingegen dürften sie in der Industrie angesichts der Probleme bei den Lieferketten sogar eher gefallen sein."

"INDUSTRIE SCHWÄCHELT"

Diese dürften auch im Sommer anhalten. "Auch im dritten Quartal leiden viele Branchen unter globalen Lieferengpässen, die Industrie schwächelt weiterhin", sagte der Konjunkturexperte des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Simon Junker. Angesichts dieser Schwierigkeiten dürfte der Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt von Juli bis September allenfalls bei einem Prozent liegen. "Damit kommt die Erholung zwar in etwas ruhigeres Fahrwasser – Aussichten auf eine kräftigere Industriekonjunktur im späteren Jahresverlauf sprechen aber für eine wieder anziehende Dynamik zum Jahreswechsel", sagte Junker.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 3,6 Prozent zulegen wird. Für 2022 sagt sie sogar ein Plus von 4,1 Prozent voraus. 2020 hatte es Corona-bedingt einen Einbruch von 4,8 Prozent gegeben.