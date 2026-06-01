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Ökostrom-Anteil in Deutschland klettert auf über 53 Prozent

09.06.26 09:09 Uhr

DOW JONES--Im ersten Quartal 2026 sind in Deutschland 126,6 Milliarden Kilowattstunden Strom produziert und in das Stromnetz eingespeist worden. Das entspricht einem Zuwachs von 6,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. 53,3 Prozent. also mehr als die Hälfte der gesamten inländischen Stromproduktion, stammte aus erneuerbaren Energieträgern. Im Vorjahreszeitraum hatte dieser Wert bei 49,6 Prozent gelegen. Die Stromerzeugung aus konventionellen Quellen sank dagegen um 1,8 Prozent auf einen Anteil von 46,7 Prozent.

Wichtigster Energieträger blieb die Windkraft, deren Produktion vor allem aufgrund eines schwachen Vorjahresquartals um 28,8 Prozent auf einen Anteil von 33,8 Prozent stieg. Die Photovoltaik verzeichnete hingegen einen Rückgang um 7,4 Prozent auf einen Anteil von 8,1 Prozent am Strommix.

Bei den konventionellen Energieträgern sank der Strom aus Kohle um 5,1 Prozent, blieb jedoch mit einem Anteil von 24,1 Prozent die zweitwichtigste Energiequelle. Die Erzeugung aus Erdgas legte um 3,2 Prozent zu, sank aber wegen der insgesamt höheren Gesamtstrommenge leicht auf einen Anteil von 20,0 Prozent.

Zudem verzeichnete der Stromhandel eine Trendwende: Während die Importe um 15,5 Prozent zurückgingen, stiegen die Exporte um 20,4 Prozent. Mit einem Überschuss von 3,1 Milliarden Kilowattstunden war Deutschland erstmals seit dem vierten Quartal 2023 wieder Nettoexporteur von Strom über ein gesamtes Quartal.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2026 03:09 ET (07:09 GMT)