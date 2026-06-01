DAX25.004 +0,3%Est506.325 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 +2,5%Nas26.022 -1,3%Bitcoin56.081 +0,2%Euro1,1510 +0,1%Öl77,88 -1,0%Gold4.288 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich - Tokio mit neuem Rekordhoch -- Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich -- SpaceX, Chip-Aktien, VW, im Fokus
Top News
SDAX-Wert Sixt SE St-Aktie: Über diese Dividende können sich Sixt SE St-Anleger freuen SDAX-Wert Sixt SE St-Aktie: Über diese Dividende können sich Sixt SE St-Anleger freuen
DAX 40-Titel Scout24-Aktie: Über diese Dividende können sich Scout24-Aktionäre freuen DAX 40-Titel Scout24-Aktie: Über diese Dividende können sich Scout24-Aktionäre freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ökostromanbieter Lichtblick macht weniger Umsatz

18.06.26 09:08 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Ökostromanbieter Lichtblick hat im jüngsten Geschäftsjahr bis März erneut einen Umsatzrückgang verzeichnet. Lichtblick begründete das mit der Entwicklung der Strompreise, die sich nach "Ausnahmejahren" normalisierten. Der Umsatz sank um rund 11,5 Prozent auf 1,36 Milliarden Euro, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte.

In Deutschland waren die Energiepreise nach Russlands Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 gestiegen. Nach den historisch hohen Preisen 2022 und 2023 sind diese in den Folgejahren wieder zurückgegangen. Fallen Strompreise, führt das zu niedrigeren Umsätzen der Anbieter, während Verbraucher profitieren.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen fiel im jüngsten Geschäftsjahr um mehr als ein Viertel auf 48,7 Millionen Euro. Weitere Kennzahlen nannte das Unternehmen nicht.

Lichtblick kauft Ökostrom ein und verkauft ihn, und erzeugt seit Ende 2022 selbst Strom mit einem Solarpark in Sachsen-Anhalt. Drei weitere Anlagen seien seitdem hinzugekommen. Bis Ende des laufenden Geschäftsjahres will Lichtblick mindestens 150 Gigawattstunden Strom im Jahr produzieren, was aber weiter nur einem Bruchteil des verkauften Stroms entspräche.

Lichtblick kündigte an, bis 2030 rund 600 Millionen Euro in unter anderem Stromerzeugung und Speicher investieren zu wollen. "Die Investitionen zielen darauf ab, mehr Wertschöpfung über eigene Infrastruktur zu realisieren", teilte das Unternehmen mit, das außerdem auch Gas verkauft.

Lichtblick beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und gehört zur Eneco-Gruppe aus den Niederlanden, die wiederum im Besitz japanischer Unternehmen ist. Lichtblick hat nach eigenen Angaben weiter rund eine Million Kundenverträge./lkm/DP/stw