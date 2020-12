Ökostromanteil steigt auf 46 Prozent - Auch wegen Corona

BERLIN (Dow Jones)--Fast die Hälfte des in Deutschland verbrauchten Stroms stammte in diesem Jahr aus Erneuerbaren Energien, wobei auch die Corona-Krise half. Wind, Sonne, Biomasse und andere Regenerative erreichten einen Anteil von gut 46 Prozent, zeigen vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Das ist ein Zuwachs um fast vier Prozentpunkte gegenüber 2019 und um über acht Prozentpunkte gegenüber 2018.

Da die Erneuerbaren-Quote als Anteil am Stromverbrauch gemessen wird, führte der geringere Stromverbrauch infolge der Pandemie allein schon zu dieser Entwicklung, erklärten die Forscher. Doch auch bereinigt um den Corona-Effekt sei ein Anstieg zu verzeichnen: Wäre in diesem Jahr genauso viel Strom wie im Jahr 2019 verbraucht worden, hätten Erneuerbare Energien gut 44 Prozent statt rund 46 Prozent des Stromverbrauchs gedeckt.

Verantwortlich dafür waren vor allem die günstigen Wetterverhältnisse. Insbesondere im ersten Quartal konnte deutlich mehr Strom aus Wind erzeugt werden als im Vorjahr (Wind an Land: plus 4 Prozent, Wind auf See: plus 11 Prozent). Ungewöhnlich viele Sonnenstunden sorgten zudem für einen deutlichen Anstieg der Stromerzeugung aus Solarenergie um zwölf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

