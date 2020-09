Ökostromanteil wächst in ersten drei Quartalen auf 48 Prozent

BERLIN (Dow Jones)--In den ersten drei Quartalen des Jahres haben Erneuerbare Energien knapp 48 Prozent des Bruttostromverbrauchs in Deutschland gedeckt. Das waren 5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahreszeitraum, wie aus Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hervorgeht. Etwa zur Hälfte trugen dazu das günstige Wetter und die Corona-Krise bei.

Insbesondere im ersten Quartal konnte deutlich mehr Strom aus Wind erzeugt werden (an Land: plus 7 Prozent, auf See: plus 10 Prozent). Ungewöhnlich viele Sonnenstunden sorgten zudem für ein Solarplus von 13 Prozent. Rund die Hälfte des Anstiegs ist auf den Stromverbrauch zurückzuführen, der vor allem coronabedingt in den ersten drei Quartalen um knapp 5 Prozent sank. Weil die Ökostromquotequote als Anteil am Stromverbrauch gemessen wird, führt ein geringerer Verbrauch schon zu ihrem Anstieg.

Auch die Bruttostromerzeugung war rückläufig: Sie sank zwischen Januar und September um 7 Prozent auf 414 Milliarden Kilowattstunden. Insgesamt wurden gut 192 Milliarden Kilowattstunden Strom aus Sonne, Wind und anderen regenerativen Quellen erzeugt, aus fossilen Brennstoffen und Kernenergie knapp 222 Milliarden.

