Ökostromverband BEE: Erneuerbare ins Zentrum der Energieversorgung rücken

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) hat die Bundesregierung aufgefordert, im kommenden Jahr systemsetzende erneuerbaren Energien ins Zentrum der Energieversorgung zu rücken. Hier müssten 2024 zentrale Weichen gestellt werden.

So sollten etwa Hemmnisse beim Ausbau von Wind- und Solarenergie abgebaut werden. Notwendig sei zudem eine Biomasse-, Wasserkraft- und Geothermiestrategie, um das Potential der Erneuerbaren vollständig zu heben. Außerdem müssten 2024 die strukturellen Hindernisse für die Erneuerbaren im Strommarkt endlich abgebaut werden.

"Erneuerbare stemmen mit 52 Prozent zwar den Großteil der Stromerzeugung und sind mittlerweile systemsetzend, bewegen sich jedoch noch immer in einem Energiesystem von vorgestern", sagte BEE-Präsidentin Simone Peter. Bei der Frage der Förderung sei es zentral, vermehrt auftretenden Zeiten mit negativen Strompreisen entgegenzuwirken und damit betriebswirtschaftliche Risiken für die Erneuerbaren zu dämpfen. Dafür müsse zum einen die zeitliche Förderung auf ein zeitbasiertes Konzept (Mengenförderung) umgestellt werden. Zum anderen brauche es unbedingt mehr Flexibilitäten.

Im kommenden Jahr sei zudem der Aufbau einer "flexiblen, systemdienlichen Wasserstoff-Strategie maßgeblich", damit der Hochlauf der grünen Wasserstoffwirtschaft und der Ausbau der Erneuerbaren Hand in Hand gehen könnten, so der Verband.

Peter verweis zudem auf eine Studie des Wuppertal Instituts im Auftrag des Landesverband Erneuerbare Energien NRW, nach der heimischer grüner Wasserstoff wettbewerbs- und konkurrenzfähiger als Importe ist. "Die zu erwartenden Produktionskosten für grünen Wasserstoff hierzulande liegen meist unterhalb der Importkosten von Wasserstoff, der per Schiff zu uns kommt, und sind in vielen Fällen auch konkurrenzfähig zum Import von Wasserstoff per Pipeline", sagte sie.

Der Ausbau der Erneuerbaren in allen Branchen und Sektoren, aber auch von Speichern und Sektorenkopplung sollte an Fahrt gewinnen und systemisch anerkannt werden. Die Erneuerbaren müssten in den Fokus der Energiepolitik gestellt werden, forderte der Verband.

