Ökostromverband warnt vor Erdgas bei Wasserstoff-Rollout

BERLIN (Dow Jones)--Kurz vor der hochrangigen Wasserstoffkonferenz der Bundesregierung am Montag hat die Ökostrombranche gefordert, Erdgas bei der Förderung der Technologie auszuschließen. Auch wenn das CO2 bei der Erzeugung von sogenanntem blauem Wasserstoff abgeschieden und gespeichert werde, entstehen dabei weitaus höhere Treibhausgasemissionen als bei grünem Wasserstoff, bei dem für die Elektrolyse ausschließlich Ökostrom zum Einsatz kommt. "Grüner Wasserstoff ist daher die klimapolitisch einzig sinnvolle Alternative", heißt es in einem Positionspapier des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) zur nationalen Wasserstoffstrategie. Die Bundesregierung sollte daher "ein klares Bekenntnis" zu diesem Energieträger abgeben.

Während bei der konventionelle Herstellung von Wasserstoff über den gesamten Lebenszyklus rund 398 Gramm an CO2-Äquivalenten pro Kilowattstunde enstehen - der Einheit, in der Treibhausgase gemessen werden -, sind es bei grünem nur 26 Gramm. Der Wert liegt nicht bei null, weil noch beim Bau der Wind- oder Solaranlagen und der Elektrolyseure selbst einige wenige Emissionen entstehen. Dagegen enstehen bei blauem Wasserstoff rund 168 Gramm. Das zeige, "dass blauer Wasserstoff weit davon entfernt ist, klimaneutral zu sein". Zwar liegen die Produktion von blauem Wasserstoff bei knapp unter der Hälfte von grünem Wasserstoff. Allerdings seien die Erdgaspreise schwer kalkulierbar. Auch könnten steigende Preise für die Produktion und unterirdische Einlagerung von CO2 (CCS, Carbon Capture and Storage) zu künftig höheren Kosten für blauen Wasserstoff führen.

Bislang peilt die Bundesregierung in ihrer Strategie an, bis 2030 in Deutschland fünf Gigawatt grünen Wasserstoff zu produzieren und fünf weitere bis 2035 oder spätestens 2040. Das Ziel, den überwiegenden Teil davon in Deutschland zu produzieren, ist aus Sicht des Verbandes "realisierbar". Voraussetzung sei aber ein deutlich stärkerer Ökostromausbau und eine Anpassung der Annahmen zum Stromverbrauch für die kommenden zehn Jahre. Aus Sicht des Verbandes müsste auch die Definition von grünem Wasserstoff um alle Herstellungsverfahren erweitert werden, die ausschließlich auf Erneuerbaren Energien basieren: Als "grün" sollte Wasserstoff etwa auch bei der Dampfreformierung mit Biogas gelten.

Der BBE macht sich zudem für eine Quote stark: "Ein gesetzlich verpflichtender Mindestanteil für klimafreundliche Grundstoffe wie grünen Stahl kann...die Nachfrage nach diesen Produkten entscheidend ankurbeln und so zur Wirtschaftlichkeit beitragen", heißt es in dem Papier. Bei der Infrastruktur fordern die Autoren nicht nur, dass die Gasrohre zu 100 Prozent Wasserstoff transportieren können. Weil aber die Industrieanwender den Energieträger in ihrer Reinform und nicht als Gasgemisch brauchen, führe am Aufbau "eines separaten und expliziten Wasserstoffnetzes...kein Weg vorbei". Allerdings warnt der Verband vor der großflächigen Wasserstoffversorgung im Gebäudebereich als zu teuer, zumal hier bereits effizientere Wärmepumpen verfügbar seien.

October 02, 2020