Öl-Brand und Toter in russischer Region nach Drohnenangriff

10.08.25 10:24 Uhr

SARATOW (dpa-AFX) - Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind laut Behörden in Saratow an der Wolga ein Mensch getötet und mehrere weitere Bewohner verletzt worden. Trümmer abgeschossener Drohnen hätten mehrere Wohnblöcke beschädigt, teilte Gouverneur Roman Bussargin bei Telegram mit. Es gebe einen Toten, mehrere Bewohner hätten medizinische Hilfe gebraucht, sagte er. Er berichtete auch von Schäden in einem Betrieb, nannte aber keine Details.

In lokalen sozialen Netzwerken kursierten nicht überprüfbare Aufnahmen von einem Großbrand. Ukrainische Medien berichteten, dass ein ölverarbeitender Betrieb das Ziel der Drohnenschläge gewesen und getroffen worden sei. Saratow erlebt immer wieder ukrainische Drohnenangriffe. Gouverneur Bussargin sicherte den betroffenen Bewohnern Hilfe zu.

Ministerium: 121 ukrainische Drohnen zerstört oder abgefangen

Das russische Verteidigungsministerium berichtete am Morgen, es seien 121 ukrainische Drohnen zerstört oder abgefangen worden, die meisten über der Region Krasnodar im Süden, aber neben Saratow auch in den Regionen Brjansk, Belgorod und Woronesch. Das Militär selbst machte keine Angaben zu Schäden.

Die Ukraine nutzt die Drohnenattacken in ihrem Abwehrkampf gegen den seit fast dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg, um Ziele im Hinterland des Gegners zu treffen und den militärischen Nachschub zu stören. Die Schäden und Opfer infolge der ukrainischen Angriffe stehen in keinem Verhältnis zu den vielen Toten und Verletzten sowie schweren Zerstörungen durch die russischen Attacken./mau/DP/zb