Öl im Main - Schifffahrt bei Würzburg wieder freigegeben

WÜRZBURG (dpa-AFX) - Nachdem in Würzburg Öl in den Main geraten war, ist die Wasserstraße wieder für die Schifffahrt freigegeben worden. Wie die Stadt Würzburg mitteilte, wurde eine Ölsperre errichtet und Einsatzkräfte haben Öl abgepumpt. Warum das Öl in den Main geraten war, blieb hingegen zunächst unklar.

Aus einem Lager im Neuen Hafen war am Samstagabend eine zunächst unbestimmte Menge Öl ausgetreten. Es lief sowohl in den Main als auch auf den Grünstreifen entlang des Flusses. Die Ölsperre wurde über die gesamte Länge des verschmutzten Bereichs zum Schutz des Gewässers eingebracht.

Wie eine Sprecherin der Stadt erläuterte, wurde das Öl im Wasser zwar abgepumpt - unklar sei aber, ob es vollständig entfernt wurde und ob weiterhin Öl in den Fluss fließe. Die Sperre würde zum Schutz vorerst weiterhin bestehen bleiben.

Was zudem mit dem verschmutzten Grünstreifen passiere, werde am Montag entschieden werden, hieß es weiter. Im Einsatz sind Kräfte der Berufsfeuerwehr Würzburg, von zwei Freiwilligen Feuerwehren und des THW sowie Rettungsdienste und das Wasserschifffahrtsamt. Eine Drohne der Johanniter unterstützt die Helfer./ssc/DP/he